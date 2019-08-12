Fenerbahçe için Mesa iddiası

Estadio ?Deportivo gazetesi, Fenerbahçe'nin Genoa ile birlikte Sevilla'nın gözden çıkardığı Roque Mesa'ya teklif yaptığını yazdı. 30 yaşındaki orta sahanın Celta Vigo ve Valladolid'in de radarında yer aldığı ancak henüz bir takımla anlaşma olmadığı vurgulandı. Mesa, geçtiğimiz sezon Sevilla'da 49 maçta 3 gol, 5 asist üretmişti.