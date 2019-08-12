Fenerbahçe için Mesa iddiası - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe için Mesa iddiası

için Mesa iddiası

Fenerbahçe için Mesa iddiası

Estadio ?Deportivo gazetesi, 'nin Genoa ile birlikte Sevilla'nın gözden çıkardığı 'ya teklif yaptığını yazdı. 30 yaşındaki orta sahanın ve Valladolid'in de radarında yer aldığı ancak henüz bir takımla anlaşma olmadığı vurgulandı.

Estadio ?Deportivo gazetesi, 'nin Genoa ile birlikte Sevilla'nın gözden çıkardığı 'ya teklif yaptığını yazdı. 30 yaşındaki orta sahanın ve Valladolid'in de radarında yer aldığı ancak henüz bir takımla anlaşma olmadığı vurgulandı. Mesa, geçtiğimiz sezon Sevilla'da 49 maçta 3 gol, 5 asist üretmişti.

  1. 12.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe için Mesa iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN