Skrtel’in Devler Ligi mutluluğu
Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, "Şampiyonlar Ligi bir futbolcu için en üst seviye. Liverpool ile daha önce orada oynamıştım. Atalanta ile tekrar oynayacağım için mutluyum. Dört gözle bekliyorum" sözlerini kullandı.
Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, "Şampiyonlar Ligi bir futbolcu için en üst seviye. Liverpool ile daha önce orada oynamıştım. Atalanta ile tekrar oynayacağım için mutluyum. Dört gözle bekliyorum" sözlerini kullandı.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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