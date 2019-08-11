Skrtel’in Devler Ligi mutluluğu

Atalanta'ya transfer olan Martin Skrtel, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Slovak stoper, "Şampiyonlar Ligi bir futbolcu için en üst seviye. Liverpool ile daha önce orada oynamıştım. Atalanta ile tekrar oynayacağım için mutluyum. Dört gözle bekliyorum" sözlerini kullandı.