Lucas Silva Fenerbahçe'yi bekliyor

Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Lucas Silva'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. Real Madrid'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi. İspanyol basını, Benfica'nın da peşinde olduğu Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu ileri sürdü.