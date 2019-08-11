Lucas Silva Fenerbahçe'yi bekliyor
Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Lucas Silva'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. Real Madrid'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi.
Uzun süredir ismi Fenerbahçe ile anılan Lucas Silva'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. Real Madrid'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi. İspanyol basını, Benfica'nın da peşinde olduğu Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu ileri sürdü.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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