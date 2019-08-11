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11 Ağustos 2019, Pazar
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'yi bekliyor

Lucas Silva Fenerbahçe'yi bekliyor

Uzun süredir ismi ile anılan 'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. 'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi.

Uzun süredir ismi ile anılan 'nın imza atmaya hazır olduğu iddia edildi. 'in 26 yaşındaki ön liberoyu kiralama konusunda zorluk çıkarmadığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin Gustavo transferine göre hareket edeceği belirtildi. İspanyol basını, 'nın da peşinde olduğu Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu ileri sürdü.

  1. 11.8.2019
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