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11 Ağustos 2019, Pazar
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'nin gündemindeki Mangala'ya !

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mangala'ya zam!

Stuttgart, 'nin de gündemine gelen 'nın ücretine yaptı. , 21 yaşındaki defansif orta sahanın 800 bin euro olan yıllık maaşının yaklaşık iki katına çıkarıldığını belirtti. Sportif direktör , "Onun başarılarını takdir ettiğimizi gösterdik. Takımımızın önemli bir parçası" dedi.

Stuttgart, 'nin de gündemine gelen 'nın ücretine yaptı. , 21 yaşındaki defansif orta sahanın 800 bin euro olan yıllık maaşının yaklaşık iki katına çıkarıldığını belirtti. Sportif direktör , "Onun başarılarını takdir ettiğimizi gösterdik. Takımımızın önemli bir parçası" dedi.

  1. 11.8.2019
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