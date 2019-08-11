Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer’de flaş gelişme
Zanka'nın ardından savunmaya transfer edilmesi beklenen Simon Kjaer'den kötü haber... Kısa süre önce 30 yaşındaki stoperi yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıklayan Sevilla'dan dün flaş bir karar çıktı.
Zanka'nın ardından savunmaya transfer edilmesi beklenen Simon Kjaer'den kötü haber... Kısa süre önce 30 yaşındaki stoperi yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıklayan Sevilla'dan dün flaş bir karar çıktı. İspanyol ekibi, Danimarkalı oyuncu yerine takımın diğer stoperi Maximilian Wöber'i satış listesine koydu. Bu gelişmenin ardından Wöber'in satılması halinde Kjaer'in 3. stoper olarak Sevilla'da kalacağı belirtildi.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer’de flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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