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11 Ağustos 2019, Pazar
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'nin gündemindeki ’de flaş gelişme

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer’de flaş gelişme

Zanka'nın ardından savunmaya edilmesi beklenen Simon 'den kötü haber... Kısa süre önce 30 yaşındaki stoperi kadrosunda düşünmediğini açıklayan 'dan dün flaş bir karar çıktı.

Zanka'nın ardından savunmaya edilmesi beklenen Simon 'den kötü haber... Kısa süre önce 30 yaşındaki stoperi kadrosunda düşünmediğini açıklayan 'dan dün flaş bir karar çıktı. İspanyol ekibi, Danimarkalı oyuncu yerine takımın diğer stoperi Maximilian Wöber'i satış listesine koydu. Bu gelişmenin ardından Wöber'in satılması halinde Kjaer'in 3. stoper olarak Sevilla'da kalacağı belirtildi.

  1. 11.8.2019
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