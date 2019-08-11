Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira boşa çıkıyor!
Juventus, takım bulamayan Sami Khedira'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Football Italia, Alman orta sahanın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Wolves'in yanı sıra MLS'den aldığı tüm teklifleri geri çevirdiğini hatırlattı.
Juventus, takım bulamayan Sami Khedira'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Football Italia, Alman orta sahanın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Wolves'in yanı sıra MLS'den aldığı tüm teklifleri geri çevirdiğini hatırlattı. Arsenal'e gitmek isteyen ancak arzusu gerçekleşmeyen 32 yaşındaki oyuncunun 6 milyon euro'luk maliyetinden kurtulmak isteyen Juventus'un son çare olarak sözleşmesini feshetme yoluna gidebileceği bildirildi.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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