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11 Ağustos 2019, Pazar
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'nin gündemindeki Khedira boşa çıkıyor!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira boşa çıkıyor!

, takım bulamayan 'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. , Alman orta sahanın , ve Wolves'in yanı sıra 'den aldığı tüm teklifleri geri çevirdiğini hatırlattı.

, takım bulamayan 'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. , Alman orta sahanın , ve Wolves'in yanı sıra 'den aldığı tüm teklifleri geri çevirdiğini hatırlattı. 'e gitmek isteyen ancak arzusu gerçekleşmeyen 32 yaşındaki oyuncunun 6 milyon euro'luk maliyetinden kurtulmak isteyen Juventus'un son çare olarak sözleşmesini feshetme yoluna gidebileceği bildirildi.

  1. 11.8.2019
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