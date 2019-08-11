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11 Ağustos 2019, Pazar
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'nin Gazişehir maçı biletleri perşembe satışta

Fenerbahçe'nin Gazişehir maçı biletleri perşembe satışta

Gazişehir maçının ( Pazartesi) biletleri perşembe günü satışa çıkacak. Genel satışa ise cumartesi günü başlanacağı açıklandı. Fiyatlar 70 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Öğrenci tribünü 35, misafir tribünü ise 91 TL.

Gazişehir maçının ( Pazartesi) biletleri perşembe günü satışa çıkacak. Genel satışa ise cumartesi günü başlanacağı açıklandı. Fiyatlar 70 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Öğrenci tribünü 35, misafir tribünü ise 91 TL.

NİCE BAYRAMLARA
Sarı-lacivertli kulüpten bayram mesajı geldi: "Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği; bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramını kutluyoruz.

  1. 11.8.2019
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