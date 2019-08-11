Fenerbahçe'nin Gazişehir maçı biletleri perşembe satışta
Gazişehir maçının (19 Ağustos Pazartesi) biletleri perşembe günü satışa çıkacak. Genel satışa ise cumartesi günü başlanacağı açıklandı. Fiyatlar 70 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Öğrenci tribünü 35, misafir tribünü ise 91 TL.
Gazişehir maçının (19 Ağustos Pazartesi) biletleri perşembe günü satışa çıkacak. Genel satışa ise cumartesi günü başlanacağı açıklandı. Fiyatlar 70 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Öğrenci tribünü 35, misafir tribünü ise 91 TL.
NİCE BAYRAMLARA
Sarı-lacivertli kulüpten bayram mesajı geldi: "Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği; bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramını kutluyoruz.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Fenerbahçe'nin Gazişehir maçı biletleri perşembe satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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