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11 Ağustos 2019, Pazar
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'den Mahmut hamlesi

Fenerbahçe'den Mahmut hamlesi

Sarı-lacivertliler daha önce de gündeminde olan Mahmut Tekdemir için bir kez daha 'in kapısını çaldı. , 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu için 2 milyon euro’yu gözden çıkardı.

'nin 31 yaşındaki futbolcunun transferinde 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Ön libero ve stoper olarak oynayabilen tecrübeli futbolcu için teknik direktör 'ın olumlu rapor verdiği belirtilirken, temasların hızlandırıldığı kaydedildi. Orta alan için Gustavo transferinin gecikmesi halinde Mahmut'u yeni sezon başlamadan kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. Bu arada daha önce Başkanı ile görüşen Mahmut'un Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ileri sürülmüştü.

  1. 11.8.2019
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