Fenerbahçe'den Mahmut hamlesi
Sarı-lacivertliler daha önce de gündeminde olan Mahmut Tekdemir için bir kez daha Başakşehir'in kapısını çaldı. Fenerbahçe, 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu için 2 milyon euro’yu gözden çıkardı.
Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcunun transferinde 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Ön libero ve stoper olarak oynayabilen tecrübeli futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği belirtilirken, temasların hızlandırıldığı kaydedildi. Orta alan için Gustavo transferinin gecikmesi halinde Mahmut'u yeni sezon başlamadan kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. Bu arada daha önce Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Mahmut'un Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ileri sürülmüştü.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
Fenerbahçe'den Mahmut hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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