Fenerbahçe'den Mahmut hamlesi

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki futbolcunun transferinde 2 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi. Ön libero ve stoper olarak oynayabilen tecrübeli futbolcu için teknik direktör Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği belirtilirken, temasların hızlandırıldığı kaydedildi. Orta alan için Gustavo transferinin gecikmesi halinde Mahmut'u yeni sezon başlamadan kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı iddia edildi. Bu arada daha önce Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Mahmut'un Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ileri sürülmüştü.