Fenerbahçe Volkan için geri sayımda
Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in gözü kulağı yönetimde. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisinin kaderi bayramdan sonra belli olacak. Yönetim, bu oyuncuyla ilgili kararını bayramdan hemen sonra açıklayacak.
Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in gözü kulağı yönetimde. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisinin kaderi bayramdan sonra belli olacak. Yönetim, bu oyuncuyla ilgili kararını bayramdan hemen sonra açıklayacak.
- 11.8.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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