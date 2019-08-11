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11 Ağustos 2019, Pazar
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Volkan için geri sayımda

Fenerbahçe Volkan için geri sayımda

Sözleşmesi sona eren 'in gözü kulağı yönetimde. 'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisinin kaderi bayramdan sonra belli olacak. Yönetim, bu oyuncuyla ilgili kararını bayramdan hemen sonra açıklayacak.

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in gözü kulağı yönetimde. 'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisinin kaderi bayramdan sonra belli olacak. Yönetim, bu oyuncuyla ilgili kararını bayramdan hemen sonra açıklayacak.

  1. 11.8.2019
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