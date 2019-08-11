Fenerbahçe Volkan için geri sayımda

Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in gözü kulağı yönetimde. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bir yıl daha takımda kalmasını istediği 37 yaşındaki file bekçisinin kaderi bayramdan sonra belli olacak. Yönetim, bu oyuncuyla ilgili kararını bayramdan hemen sonra açıklayacak.