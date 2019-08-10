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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Neustadter imzayı attı

Neustadter imzayı attı

Kanarya'nın yollarını ayırdığı diğer stoperi ise 'ya oldu. 31 yaşındaki savunmacı, ile sözleşme imzaladı. Neustadter, "Dinamo'nun büyük bir tarihi var. Teklifin gelmesinin ardından fazla düşünmedim. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kanarya'nın yollarını ayırdığı diğer stoperi ise 'ya oldu. 31 yaşındaki savunmacı, ile sözleşme imzaladı. Neustadter, "Dinamo'nun büyük bir tarihi var. Teklifin gelmesinin ardından fazla düşünmedim. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 10.8.2019
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