Neustadter imzayı attı
Kanarya'nın yollarını ayırdığı diğer stoperi Roman Neustadter ise Rusya'ya transfer oldu. 31 yaşındaki savunmacı, Dinamo Moskova ile sözleşme imzaladı. Neustadter, "Dinamo'nun büyük bir tarihi var. Teklifin gelmesinin ardından fazla düşünmedim. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kanarya'nın yollarını ayırdığı diğer stoperi Roman Neustadter ise Rusya'ya transfer oldu. 31 yaşındaki savunmacı, Dinamo Moskova ile sözleşme imzaladı. Neustadter, "Dinamo'nun büyük bir tarihi var. Teklifin gelmesinin ardından fazla düşünmedim. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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