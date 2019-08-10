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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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İşte Zanka'nın ilk sözleri

İşte Zanka'nın ilk sözleri

'nin yeni transferi Mathias Zanka Jorgensen, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu: Sahaya çıkarak çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu anı uzun süredir bekliyordum

Harika hissettiğini dile getiren Zanka, "Sahaya çıkarak çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu anı uzun süredir bekliyordum. gerçekleştiği için çok mutluyum. Nihayet yeni evimdeyim. Benim hedefim kazanmak, olabildiğince çok başarı elde etmek. Şampiyon olmak istiyorum. Her zaman hakkında bilgim vardı. Zaten Fenerbahçe bilinen bir kulüp. Taraftarları dünyanın her yerinde. Bu yüzden benim için Fenerbahçe'ye gelmek çok büyük bir adım. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü İstanbul'a geldiğim ilk andan beri hissetmeye başladım. Saygı duyulacak bir büyüklüğe sahipler. Bu yüzden sahaya çıkmak ve çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu benim kariyerim için gurur verici bir an olacak. Kız arkadaşım ve ailem de bir an önce buraya gelerek beni ziyaret etmek ve Fenerbahçe ruhunu hissetmek için sabırsızlanıyorlar" dedi.

Zanka, taraftarlara da mesaj gönderirken, "Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman zirvede olmalıyız. Oynayacağımız her maçta savaşacağız ve sezon sonunda olmamız gereken yerde yani zirvede olacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zanka, Fenerbahçe kulüp tesislerini gezerek incelemelerde bulundu ve çalışma gerçekleştirdi.

  1. 10.08.2019
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