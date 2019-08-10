Fenerbahçe'ye Durmisi iddiası!

Lazio'ya yakın 'Solololazio' sitesi, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın pahalı bularak vazgeçtiği Riza Durmisi ile ilgilendiğini yazdı. 25 yaşındaki oyuncu sol bekte görev yapıyor. Arnavut asıllı olan Durmisi, Lazio'da geçen sezon 19 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı. Bonservisi 4 milyon euro olan futbolcuyu Fenerbahçe'nin Aleksandar Kolarov'a alternatif olarak yedekte tuttuğu iddia ediliyor... 1.68 boyundaki Durmisi, çevikliği ile dikkat çekiyor. Sol kanattan yaptığı hücum bindirmeleri ve sürpriz golleri ile tanınıyor.