Fenerbahçe'ye Durmisi iddiası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Durmisi iddiası!

'ye Durmisi iddiası!

Fenerbahçe'ye Durmisi iddiası!

Lazio'ya yakın 'Solololazio' sitesi, 'nin 'ın pahalı bularak vazgeçtiği Riza Durmisi ile ilgilendiğini yazdı. 25 yaşındaki oyuncu sol bekte görev yapıyor. Arnavut asıllı olan Durmisi, Lazio'da geçen sezon 19 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı.

Lazio'ya yakın 'Solololazio' sitesi, 'nin 'ın pahalı bularak vazgeçtiği Riza Durmisi ile ilgilendiğini yazdı. 25 yaşındaki oyuncu sol bekte görev yapıyor. Arnavut asıllı olan Durmisi, Lazio'da geçen sezon 19 maça çıkarken gol ve asist katkısı yapamadı. Bonservisi 4 milyon euro olan futbolcuyu Fenerbahçe'nin 'a alternatif olarak yedekte tuttuğu iddia ediliyor... 1.68 boyundaki Durmisi, çevikliği ile dikkat çekiyor. Sol kanattan yaptığı hücum bindirmeleri ve sürpriz golleri ile tanınıyor.

  1. 10.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Durmisi iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN