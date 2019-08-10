Fenerbahçe'ye Balotelli bombası!
Fenerbahçe, Avrupa'da büyük ses getirecek bir planı masaya yatırdı. Bir golcü daha almak isteyen Kanarya'da bazı yöneticiler Balotelli ismini gündeme getirdi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki yıldız için her an sürpriz bir girişim yapılabilir. Flamengo Kulübü de Mario Balotelli ile yakından ilgileniyor.
Fenerbahçe, Avrupa'da büyük ses getirecek bir planı masaya yatırdı. Bir golcü daha almak isteyen Kanarya'da bazı yöneticiler Balotelli ismini gündeme getirdi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki yıldız için her an sürpriz bir girişim yapılabilir. Flamengo Kulübü de Mario Balotelli ile yakından ilgileniyor.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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