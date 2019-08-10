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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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'ye Balotelli bombası!

Fenerbahçe'ye Balotelli bombası!

, Avrupa'da büyük ses getirecek bir planı masaya yatırdı. Bir golcü daha almak isteyen Kanarya'da bazı yöneticiler Balotelli ismini gündeme getirdi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki yıldız için her an sürpriz bir girişim yapılabilir. de ile yakından ilgileniyor.

, Avrupa'da büyük ses getirecek bir planı masaya yatırdı. Bir golcü daha almak isteyen Kanarya'da bazı yöneticiler Balotelli ismini gündeme getirdi. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki yıldız için her an sürpriz bir girişim yapılabilir. de ile yakından ilgileniyor.

  1. 10.8.2019
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