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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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'nin hedefi Kolarov as kadroda

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Kolarov as kadroda

'un transferinde yine sessizliğe bürünüldü... İtalyan gazeteciler, ile ilgili yorumlarında Sırp yıldızın as kadroda yer alacağını ve Spinazzola ile birlikte değişimli olarak forma giyeceğini belirtiyor. , Roma'ya son olarak 2 milyon euro teklif etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

'un transferinde yine sessizliğe bürünüldü... İtalyan gazeteciler, ile ilgili yorumlarında Sırp yıldızın as kadroda yer alacağını ve Spinazzola ile birlikte değişimli olarak forma giyeceğini belirtiyor. , Roma'ya son olarak 2 milyon euro teklif etmiş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

  1. 10.8.2019
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