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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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'den ayrılan Celta ile görüşüyor

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal Celta ile görüşüyor

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran , ile görüşüyor. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri 'ın İspanyol ekibi ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi. Topal daha önce de 2010-12 arası 'da 'da forma giymişti.

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran , ile görüşüyor. 33 yaşındaki futbolcunun menajeri 'ın İspanyol ekibi ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi. Topal daha önce de 2010-12 arası 'da 'da forma giymişti.

  1. 10.8.2019
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