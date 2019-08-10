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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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'de start ’le

Fenerbahçe'de start Arda Kardeşler’le

, 'de ilk hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. 'nin 'de ile oynayacağı açılış karşılaşmasına atandı.

Merkez Hakem Kurulu, 'de ilk hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. 'nin 'de ile oynayacağı açılış karşılaşmasına atandı. 19 Ağustos Pazartesi günü yapılacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını ve Hakan Yemişken üstlenecek. VAR odasında ise görev yapacak.

BAYRAMLAŞMA SALI GÜNÜ

Kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü yapılacak. Tesisleri'nde 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bayramlaşmaya, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.

  1. 10.8.2019
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