Fenerbahçe ile Kjaer arasında anlaşma yok
Simon Kjaer transferinde her gün farklı haberler geliyor. Sevilla'ya yakın Estadio Deportivo gazetesi önceki gün Danimarkalı savunmacının Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazmıştı. Dün ise 'Anlaşma yok' dedi. Kjaer'in İstanbul'u sevdiği de belirtildi. Yönetimin, 30 yaşındaki eski oyuncusu için kiralama teklifini koruduğu, Kjaer'in ikna edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.
Simon Kjaer transferinde her gün farklı haberler geliyor. Sevilla'ya yakın Estadio Deportivo gazetesi önceki gün Danimarkalı savunmacının Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazmıştı. Dün ise 'Anlaşma yok' dedi. Kjaer'in İstanbul'u sevdiği de belirtildi. Yönetimin, 30 yaşındaki eski oyuncusu için kiralama teklifini koruduğu, Kjaer'in ikna edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.
- 10.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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