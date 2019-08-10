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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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ile arasında anlaşma yok

Fenerbahçe ile Kjaer arasında anlaşma yok

Simon transferinde her gün farklı haberler geliyor. Sevilla'ya yakın gazetesi önceki gün Danimarkalı savunmacının 'ye yakın olduğunu yazmıştı. Dün ise 'Anlaşma yok' dedi. Kjaer'in 'u sevdiği de belirtildi. Yönetimin, 30 yaşındaki eski oyuncusu için kiralama teklifini koruduğu, Kjaer'in ikna edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

Simon transferinde her gün farklı haberler geliyor. Sevilla'ya yakın gazetesi önceki gün Danimarkalı savunmacının 'ye yakın olduğunu yazmıştı. Dün ise 'Anlaşma yok' dedi. Kjaer'in 'u sevdiği de belirtildi. Yönetimin, 30 yaşındaki eski oyuncusu için kiralama teklifini koruduğu, Kjaer'in ikna edilmeye çalışıldığı ifade ediliyor.

  1. 10.8.2019
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