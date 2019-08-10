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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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ile anlaşamayan Skrtel 3’te 1’ine ’de

Fenerbahçe ile anlaşamayan Skrtel 3’te 1’ine Çizme’de

ile sözleşmesi sona eren 'in yeni durağı Atalanta oldu. Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayamayan Slovak stoper, ekibiyle 1+1 yıllığına kontrat imzaladı. Skrtel'in 1 milyon euro maaş+ bonus alacağı kaydedildi. 34 yaşındaki Skrtel, Fenerbahçe'den uzun süreli sözleşme ve 3 milyon euro garanti ücret talep etmişti.

ile sözleşmesi sona eren 'in yeni durağı Atalanta oldu. Sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlayamayan Slovak stoper, ekibiyle 1+1 yıllığına kontrat imzaladı. Skrtel'in 1 milyon euro maaş+ bonus alacağı kaydedildi. 34 yaşındaki Skrtel, Fenerbahçe'den uzun süreli sözleşme ve 3 milyon euro garanti ücret talep etmişti.

  1. 10.8.2019
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