Roman Neustadter'den Fenerbahçe'ye veda

Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova'ya transfer olan Roman Neustadter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Rus futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok teşekkürler Fenerbahçe ailem, siz her zaman benim kalbimde olacaksınız! Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.

Dinamo Moskova ile sözleşme imzalayan 31 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 31 maça çıkmıştı.