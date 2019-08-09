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09 Ağustos 2019, Cuma
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'den 'ye veda

Roman Neustadter'den Fenerbahçe'ye veda

ekiplerinden 'ya olan , hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

ekiplerinden 'ya olan , hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.
Rus futbolcu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Çok teşekkürler ailem, siz her zaman benim kalbimde olacaksınız! Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
Dinamo Moskova ile sözleşme imzalayan 31 yaşındaki savunmacı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile 31 maça çıkmıştı.

  1. 09.08.2019
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