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09 Ağustos 2019, Cuma
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''Roma artık onu bırakmaz!''

''Roma artık onu bırakmaz!''

'un ile oynanan hazırlık maçındaki performansı için kötü oldu! gazetesinin Roma muhabiri , "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi oynadı. Güzel bir golle de bunu süsledi. Bu saatten sonra artık 'Kolarov, kesin Roma'da kalıyor' diyebilirim" dedi. İkinci yarıda oyuna giren Kolarov, frikikten muhteşem bir gol atmıştı. Fenerbahçe her şeye karşın girişimleri sürdürüyor.

'un ile oynanan hazırlık maçındaki performansı için kötü oldu! gazetesinin Roma muhabiri , "Kolarov, Bilbao karşısında çok iyi oynadı. Güzel bir golle de bunu süsledi. Bu saatten sonra artık 'Kolarov, kesin Roma'da kalıyor' diyebilirim" dedi. İkinci yarıda oyuna giren Kolarov, frikikten muhteşem bir gol atmıştı. Fenerbahçe her şeye karşın girişimleri sürdürüyor.

  1. 9.8.2019
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