Fenerbahçe'ye Kjaer de geliyor!

Stopere iki takviye yapacağını açıklayan Kanarya, Zanka'nın ardından Simon Kjaer'i de almak için Sevilla ile pazarlığı sürdürüyor. İspanyol Estadio Deportivo, sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını duyururken, transferin bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceği bildirildi. Kjaer'in de İstanbul'a dönme konusunda istekli olduğu kaydedildi. Ancak transferi düşünülen Roma'lı Kolarov'un gelmesi ve Ersun Yanal'ın onu stoperde oynatması halinde, Kjaer'den vazgeçilmesi bekleniyor.