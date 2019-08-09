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09 Ağustos 2019, Cuma
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'ye de geliyor!

Fenerbahçe'ye Kjaer de geliyor!

Stopere iki takviye yapacağını açıklayan Kanarya, Zanka'nın ardından Simon 'i de almak için Sevilla ile pazarlığı sürdürüyor. , sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını duyururken, transferin bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceği bildirildi.

Stopere iki takviye yapacağını açıklayan Kanarya, Zanka'nın ardından Simon 'i de almak için Sevilla ile pazarlığı sürdürüyor. , sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını duyururken, transferin bu hafta sonuna kadar tamamlanabileceği bildirildi. Kjaer'in de 'a dönme konusunda istekli olduğu kaydedildi. Ancak transferi düşünülen Roma'lı Kolarov'un gelmesi ve 'ın onu stoperde oynatması halinde, Kjaer'den vazgeçilmesi bekleniyor.

  1. 9.8.2019
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