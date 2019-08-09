Fenerbahçe'ye durmak yok

Cagliari ile önceki gün hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, dünü de boş geçirmedi. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla sezona hazırlıklarına devam etti. İdmanın ilk bölümünde salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yapılırken, Cagliari maçına ilk 11'de başlayan isimler rejenerasyonla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.