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09 Ağustos 2019, Cuma
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'ye durmak yok

Fenerbahçe'ye durmak yok

Cagliari ile önceki gün hazırlık maçı oynayan , dünü de boş geçirmedi. Sarı-lacivertliler, yönetiminde yaptığı antrenmanla sezona hazırlıklarına devam etti.

Cagliari ile önceki gün hazırlık maçı oynayan , dünü de boş geçirmedi. Sarı-lacivertliler, yönetiminde yaptığı antrenmanla sezona hazırlıklarına devam etti. İdmanın ilk bölümünde salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yapılırken, Cagliari maçına ilk 11'de başlayan isimler rejenerasyonla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

  1. 9.8.2019
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