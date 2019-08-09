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09 Ağustos 2019, Cuma
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'de defansa yeni lider!

Fenerbahçe'de defansa yeni lider!

'nin önceki gece ’a gelen yeni transferi Zanka, kontrollerin ardından dün imzayı attı. 29 yaşındaki oyuncunun savunmayı toparlaması bekleniyor.

, 'a getirdiği Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jorgensen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Önceki gece sabaha karşı 04.30'da kız arkadaşı Nanna Marie Linding ile İstanbul'a iniş yapan 29 yaşındaki futbolcuyu sportif direktör Damien Comolli ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki karşıladı. Özel araçla havaalanından ayrılan Zanka dün önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından kulübe giderek kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan kontratı imzaladı. Huddersfield'e 2-3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Hazırlık maçlarında savunmada ciddi sıkıntı yaşayan Kanarya'da Zanka'nın defansı toparlaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun, teknik direktör 'ın bu sezon oynatmayı planladığı sisteme çok uygun bir isim olması nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Mathias Zanka, geçtiğimiz sezon Huddersfield formasıyla 'de 24 karşılaşmada 2 bin 148 dakika süre alırken, 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

Danimarka 'nda da yer alan Zanka; uzun boyu, güçlü fiziği ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor. Premier Lig tecrübesi de artısı.

  1. 9.8.2019
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