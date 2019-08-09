Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues kızdırdı
Fenerbahçe'nin Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'ın TFF Süper Kupa töreninden fotoğraflarını beğenince başına dert aldı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı Mert Çetin ve Ryan Donk'un kupa töreninden paylaştığı fotoğrafları beğenen 28 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gelince beğenilerini kaldırdı.
Fenerbahçe'nin Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues, eski takımı Galatasaray'ın TFF Süper Kupa töreninden fotoğraflarını beğenince başına dert aldı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı Mert Çetin ve Ryan Donk'un kupa töreninden paylaştığı fotoğrafları beğenen 28 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gelince beğenilerini kaldırdı.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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