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09 Ağustos 2019, Cuma
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'nin yeni transferi kızdırdı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues kızdırdı

'nin Al İttihad'dan kiraladığı , eski takımı 'ın töreninden fotoğraflarını beğenince başına dert aldı. sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı ve 'un kupa töreninden paylaştığı fotoğrafları beğenen 28 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gelince beğenilerini kaldırdı.

'nin Al İttihad'dan kiraladığı , eski takımı 'ın töreninden fotoğraflarını beğenince başına dert aldı. sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı ve 'un kupa töreninden paylaştığı fotoğrafları beğenen 28 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki gelince beğenilerini kaldırdı.

  1. 9.8.2019
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