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09 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den transfer müjdesi

Fenerbahçe'den transfer müjdesi

, Fenerbahçe Dergisi’ne yazdı: “Hocamızın istediği isimlerle temaslar artık son aşamaya geldi. Kısa sürede gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.”

Başkan , kulüp dergisindeki yazısında önemli bilgiler verdi. 'la ilgili, "Bayern maçında beklentimizin çok uzağında bir performans sergiledik. Madrid'e ise yenilmemize rağmen arzuladığımız F.Bahçe'ye bir adım daha yakındık. Turnuvada yer almamızın her anlamda çok faydalı olduğuna inanıyorum" diyen Koç, transfer çalışmalarının ise planladıkları doğrultuda devam ettiğini dile getirerek, "Kadromuzu eksiksiz duruma getirmek için hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son aşamaya gelmiştir. Görüşmelerin sonuçlanınca camiamıza art arda bilgilendirmeleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEBRİK
Koç, yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da tebrik etti: "Bu ay kulübümüz için çok önem arz eden bir konuyu da vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kulübümüze üyeliğinin 25. yılını doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliği hakkını kazanıyor. Kendisini tebrik ediyor, nice 25 yıllar diliyoruz."

  1. 9.8.2019
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