Fenerbahçe'de Muriç: Tarifsiz bir heyecandı

Cagliari maçıyla ilk kez Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkan Vedat Muriç, duygularını İnstagram'dan paylaştı: "Taraftarımızın karşısına çıktığım ilk maçta yaşadığım heyecan tarif edilemez. Bu forma altında, terimin son damlasına kadar savaşacağım. Şimdi birlik olma zamanı. Önümüzde şampiyon olacağımız uzun bir sezon var."