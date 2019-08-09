Fenerbahçe'de Muriç: Tarifsiz bir heyecandı
Cagliari maçıyla ilk kez Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkan Vedat Muriç, duygularını İnstagram'dan paylaştı: "Taraftarımızın karşısına çıktığım ilk maçta yaşadığım heyecan tarif edilemez. Bu forma altında, terimin son damlasına kadar savaşacağım. Şimdi birlik olma zamanı. Önümüzde şampiyon olacağımız uzun bir sezon var."
Cagliari maçıyla ilk kez Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkan Vedat Muriç, duygularını İnstagram'dan paylaştı: "Taraftarımızın karşısına çıktığım ilk maçta yaşadığım heyecan tarif edilemez. Bu forma altında, terimin son damlasına kadar savaşacağım. Şimdi birlik olma zamanı. Önümüzde şampiyon olacağımız uzun bir sezon var."
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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