Fenerbahçe'de Muriç: Tarifsiz bir heyecandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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'de Muriç: Tarifsiz bir heyecandı

Fenerbahçe'de Muriç: Tarifsiz bir heyecandı

Cagliari maçıyla ilk kez 'de taraftarın karşısına çıkan , duygularını İnstagram'dan paylaştı: "Taraftarımızın karşısına çıktığım ilk maçta yaşadığım heyecan tarif edilemez. Bu forma altında, terimin son damlasına kadar savaşacağım. Şimdi birlik olma zamanı. Önümüzde şampiyon olacağımız uzun bir sezon var."

Cagliari maçıyla ilk kez 'de taraftarın karşısına çıkan , duygularını İnstagram'dan paylaştı: "Taraftarımızın karşısına çıktığım ilk maçta yaşadığım heyecan tarif edilemez. Bu forma altında, terimin son damlasına kadar savaşacağım. Şimdi birlik olma zamanı. Önümüzde şampiyon olacağımız uzun bir sezon var."

  1. 9.8.2019
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