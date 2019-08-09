Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Herkesi destekleyin - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Herkesi destekleyin

'de Emre Belözoğlu: Herkesi destekleyin

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Herkesi destekleyin

Cagliari maçında futbolu ve müthiş frikik golüyle gönülleri fetheden Emre Belözoğlu, taraftarlardan destek istedi. Tecrübeli oyuncu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Tekrar çubukluyla sahada olmak mükemmel bir duyguydu. Bana desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Golle başlamak güzel bir tevafuk oldu. Sezon başı, hatalar, doğrular oluyor. Bunları değerlendirip sezona iyi gireceğiz. Taraftarlardan rica ediyorum, forması üzerinde duran her oyuncumuza destek olsunlar" dedi.

Cagliari maçında futbolu ve müthiş frikik golüyle gönülleri fetheden Emre Belözoğlu, taraftarlardan destek istedi. Tecrübeli oyuncu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Tekrar çubukluyla sahada olmak mükemmel bir duyguydu. Bana desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Golle başlamak güzel bir tevafuk oldu. Sezon başı, hatalar, doğrular oluyor. Bunları değerlendirip sezona iyi gireceğiz. Taraftarlardan rica ediyorum, forması üzerinde duran her oyuncumuza destek olsunlar" dedi. Ozan'la yaşadığı diyaloğu ise, "Merkezi kapatmamız gerekiyordu. Bir iki pozisyonda aramıza top yedik. Kenar oyuncularını içeri çekmemiz gerektiğini söyledim" diye anlattı.

  1. 9.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Herkesi destekleyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN