Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Herkesi destekleyin

Cagliari maçında futbolu ve müthiş frikik golüyle gönülleri fetheden Emre Belözoğlu, taraftarlardan destek istedi. Tecrübeli oyuncu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Tekrar çubukluyla sahada olmak mükemmel bir duyguydu. Bana desteklerini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Golle başlamak güzel bir tevafuk oldu. Sezon başı, hatalar, doğrular oluyor. Bunları değerlendirip sezona iyi gireceğiz. Taraftarlardan rica ediyorum, forması üzerinde duran her oyuncumuza destek olsunlar" dedi. Ozan'la yaşadığı diyaloğu ise, "Merkezi kapatmamız gerekiyordu. Bir iki pozisyonda aramıza top yedik. Kenar oyuncularını içeri çekmemiz gerektiğini söyledim" diye anlattı.