Conte Victor Moses’ı istedi

Inter'in hocası Conte, Moses'in transferini yeniden gündeme getirdi. Tecrübeli hocanın, hazırlık maçlarında kanatlardan beklediği verimi alamadığı ve Chelsea'den eski öğrencisinin alınması için yönetimden istekte bulunduğu ifade edildi. Nijerya basını, Inter'in Moses'ın bonservisini elinde tutan Chelsea ile görüştüğünü yazdı.