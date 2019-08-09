Conte Victor Moses’ı istedi
Inter'in hocası Conte, Moses'in transferini yeniden gündeme getirdi. Tecrübeli hocanın, hazırlık maçlarında kanatlardan beklediği verimi alamadığı ve Chelsea'den eski öğrencisinin alınması için yönetimden istekte bulunduğu ifade edildi.
Inter'in hocası Conte, Moses'in transferini yeniden gündeme getirdi. Tecrübeli hocanın, hazırlık maçlarında kanatlardan beklediği verimi alamadığı ve Chelsea'den eski öğrencisinin alınması için yönetimden istekte bulunduğu ifade edildi. Nijerya basını, Inter'in Moses'ın bonservisini elinde tutan Chelsea ile görüştüğünü yazdı.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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