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09 Ağustos 2019, Cuma
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Conte ’ı istedi

Conte Victor Moses’ı istedi

Inter'in hocası Conte, Moses'in transferini yeniden gündeme getirdi. Tecrübeli hocanın, hazırlık maçlarında kanatlardan beklediği verimi alamadığı ve 'den eski öğrencisinin alınması için yönetimden istekte bulunduğu ifade edildi.

Inter'in hocası Conte, Moses'in transferini yeniden gündeme getirdi. Tecrübeli hocanın, hazırlık maçlarında kanatlardan beklediği verimi alamadığı ve 'den eski öğrencisinin alınması için yönetimden istekte bulunduğu ifade edildi. basını, Inter'in Moses'ın bonservisini elinde tutan Chelsea ile görüştüğünü yazdı.

  1. 9.8.2019
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