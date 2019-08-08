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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Skrtel yolcusu

Skrtel İtalya yolcusu

Bonservisi elinde olan 'e Atalanta talip oldu. , tarihinde ilk kez 'nde mücadele edecek Serie A ekibinin deneyimli bir stoper aradığını ve 34 yaşındaki Slovak savunmacıyla temasa geçtiğini duyurdu.

Bonservisi elinde olan 'e Atalanta talip oldu. , tarihinde ilk kez 'nde mücadele edecek Serie A ekibinin deneyimli bir stoper aradığını ve 34 yaşındaki Slovak savunmacıyla temasa geçtiğini duyurdu.

  1. 8.8.2019
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