Skrtel İtalya yolcusu
Bonservisi elinde olan Martin Skrtel'e Atalanta talip oldu. Sky Sport İtalia, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek Serie A ekibinin deneyimli bir stoper aradığını ve 34 yaşındaki Slovak savunmacıyla temasa geçtiğini duyurdu.
Bonservisi elinde olan Martin Skrtel'e Atalanta talip oldu. Sky Sport İtalia, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek Serie A ekibinin deneyimli bir stoper aradığını ve 34 yaşındaki Slovak savunmacıyla temasa geçtiğini duyurdu.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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