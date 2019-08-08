Fenerbahçe'nin Kolarov'a kavuşmasına az kaldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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'nin Kolarov'a kavuşmasına az kaldı

Fenerbahçe'nin Kolarov'a kavuşmasına az kaldı

'ın gözdesi için Roma ile pazarlıklar son aşamaya geldi. Kapıyı 5 milyon euro'dan açan İtalyan ekibine, 'nin 2 milyon euro önerdiği bildirildi.

'ın gözdesi için Roma ile pazarlıklar son aşamaya geldi. Kapıyı 5 milyon euro'dan açan İtalyan ekibine, 'nin 2 milyon euro önerdiği bildirildi. Anlaşmanın artık an meselesi olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki Kolarov ile daha önce her konuda anlaşan Fenerbahçe bu transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

  1. 8.8.2019
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