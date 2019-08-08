Fenerbahçe'nin Kolarov'a kavuşmasına az kaldı

Ersun Yanal'ın gözdesi Alexandar Kolarov için Roma ile pazarlıklar son aşamaya geldi. Kapıyı 5 milyon euro'dan açan İtalyan ekibine, Fenerbahçe'nin 2 milyon euro önerdiği bildirildi. Anlaşmanın artık an meselesi olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki Kolarov ile daha önce her konuda anlaşan Fenerbahçe bu transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.