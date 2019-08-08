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08 Ağustos 2019, Perşembe
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'den Gustavo için son bir hamle

Fenerbahçe'den Gustavo için son bir hamle

6 numara arayışı sürüyor. Marsilya'nın yerel gazetesi , listenin ilk sırasındaki konusunda 'nin son bir hamle yapmayı planladığını yazdı. Sarı-lacivertli ekibin 32 yaşındaki sambacı ve kulübünü ikna etmek için çabasını sürdürdüğü vurgulandı. Fernandinho, M'Vila, Fejsa, Nzonzi, Silva, Ndiaye ve Wanyama bu bölge için diğer adaylar...

6 numara arayışı sürüyor. Marsilya'nın yerel gazetesi , listenin ilk sırasındaki konusunda 'nin son bir hamle yapmayı planladığını yazdı. Sarı-lacivertli ekibin 32 yaşındaki sambacı ve kulübünü ikna etmek için çabasını sürdürdüğü vurgulandı. Fernandinho, M'Vila, Fejsa, Nzonzi, Silva, Ndiaye ve Wanyama bu bölge için diğer adaylar...

  1. 8.8.2019
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