Fenerbahçe'den Gustavo için son bir hamle

6 numara arayışı sürüyor. Marsilya'nın yerel gazetesi Le Phoceen, listenin ilk sırasındaki Luiz Gustavo konusunda Fenerbahçe'nin son bir hamle yapmayı planladığını yazdı. Sarı-lacivertli ekibin 32 yaşındaki sambacı ve kulübünü ikna etmek için çabasını sürdürdüğü vurgulandı. Fernandinho, M'Vila, Fejsa, Nzonzi, Silva, Ndiaye ve Wanyama bu bölge için diğer adaylar...