Büyük kaptan

4 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'e çıkan Emre Belözoğlu, gecenin öne çıkan ismiydi. Maça 11'de başlayan Emre, attığı frikik golünün yanı sıra futboluyla da dikkat çekti. Saha içinde takım arkadaşlarını sık sık uyaran 39 yaşındaki futbolcunun, devre arasında da yapılan hataları anlatıyordu. İkinci 45'te oyundan çıkan Emre, penaltıya sebep olan Reyes'e ıslıklayan taraftarları da sakinleştirmeyi başardı.