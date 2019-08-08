45'lik Fener!

Yeni sezon öncesi taraftarı önünde Cagliari'yi konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İtalyan rakibine karşı maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, oyunda üstünlüğü ele aldı. Özellikle orta alanda daha çok topla oynayan ve hücum organizasyonalıra çıkan Kanarya, Emre ve Ozan Tufan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci 45'te ise roller değişti.



GENÇLERE TAM PUAN

Fenerbahçe, ikinci yarıda genç oyunculara şans verdi. İlk yarım saatte oyunun kontrolünü eline geçiren Cagliari, Song Han ve Pedro'nun penaltı golüyle skoru eşitledi. 7. hazırlık maçında 2. beraberliği alan F.Bahçe'de gençlerin performansı yüzleri güldürdü. Ferdi, Abdulcebrail ve Okan, oyunda kaldıkları kısa sürede tam puan aldı.



TOPLAMA SAVUNMA!

Sakatlıklar nedeniyle savunmada eksikleri bulunan Fenerbahçe, Cagliari'ye karşı stoperde Sadık-Jailson ikilisiyle oynadı. Sol bekte de Dirar görev yaptı.