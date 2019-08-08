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08 Ağustos 2019, Perşembe
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45'lik Fener!

45'lik Fener!

Sarı-lacivertliler, ilk yarıda üstün olan taraftı, soyunma odasına da önde girdi. İkinci 45’te ise roller değişti. daha etkiliydi. Ancak bu bölümde ’nin gençleri de umut verdi.

Yeni sezon öncesi taraftarı önünde 'yi konuk eden sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İtalyan rakibine karşı maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, oyunda üstünlüğü ele aldı. Özellikle orta alanda daha çok topla oynayan ve hücum organizasyonalıra çıkan Kanarya, Emre ve 'ın golleriyle ilk yarıyı önde kapadı. İkinci 45'te ise roller değişti.

GENÇLERE TAM PUAN
Fenerbahçe, ikinci yarıda genç oyunculara şans verdi. İlk yarım saatte oyunun kontrolünü eline geçiren Cagliari, Song Han ve Pedro'nun penaltı golüyle skoru eşitledi. 7. hazırlık maçında 2. beraberliği alan F.Bahçe'de gençlerin performansı yüzleri güldürdü. Ferdi, Abdulcebrail ve Okan, oyunda kaldıkları kısa sürede tam puan aldı.

TOPLAMA SAVUNMA!
Sakatlıklar nedeniyle savunmada eksikleri bulunan Fenerbahçe, Cagliari'ye karşı stoperde Sadık-Jailson ikilisiyle oynadı. Sol bekte de Dirar görev yaptı.

  1. 8.8.2019
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