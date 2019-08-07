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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Yok artık !

Yok artık Stuttgart!

Fenerbahçe'nin kiralık teklifi götürdüğü için kulübü açıklama yaptı: F.Bahçe, Mangala için ilgisini geri çekti. Mangala bizimle kalacak

Sarı-lacivertlilerin kiralamak istediği için kulübü 'tan açıklama geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Mislintat, "F.Bahçe, Mangala için ilgisini geri çekti. Mangala bizimle kalacak" dedi. Gerçek ise daha sonra ortaya çıktı. Stuttgart'ın sözleşmeye 15 milyon euro satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtildi.
  1. 7.8.2019
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