Selçuk Yula unutulmadı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Selçuk Yula unutulmadı

unutulmadı

Selçuk Yula unutulmadı

, dün kabri başında anıldı. Gazetemizde de uzun yıllar yazarlık yapan Yula'nın 6. ölüm yıl dönümünde yeni ve eski yönetimden birçok isim katılırken, birlikte futbol oynadığı isimler de yer aldı.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden , dün kabri başında anıldı. Gazetemizde de uzun yıllar yazarlık yapan Yula'nın 6. ölüm yıl dönümünde yeni ve eski yönetimden birçok isim katılırken, birlikte futbol oynadığı isimler de yer aldı. Yula'nın ailesinin de bulunduğu kabri başındaki anmada Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
  1. 7.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selçuk Yula unutulmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN