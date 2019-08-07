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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Sabırsız bekleyiş

Sabırsız bekleyiş

Taraftarlar için şarkılar besteliyor, Yanal yönetime “Artık getirin” diyor. Bütün sarı lacivertliler, vuslat gününü bekliyor. Kolarov formaları bile FB Store’lar için hazırda duruyor

Kolarov için geri sayım sürerken, bütün bir sarı-lacivertli camia Sırp sol bekin yolunu gözlüyor. F.Bahçeli taraftarların, günler öncesinden besteler yapıp çağırdıkları tecrübeli futbolcu için sosyal medyada her gün binlerce tweet atılması bu sabırsız bekleyişin ne dereceye ulaştığını gösteriyor. Üstelik oyuncunun imzasını bu kadar heyecanla bekleyen sadece taraftarlar değil... Teknik direktör 'ın da oyun sisteminin önemli bir parçası yapmayı düşündüğü oyuncu için yöneticilere sürekli " ne zaman gelecek" dediği bildirildi. 33 yaşındaki Kolarov için FB Store'larda da büyük heyecan hakim. Oyuncunun isminin yer aldığı formaların hazırlandığı ve imza sonrası vitrine çıkmak için hazırda tutulduğu kaydedildi

YANAL'IN JOKERİ OLACAK
Teknik direktör Yanal'ın oyuncuyu bu kadar istemesinde farklı mevkilerde görev yapmasının büyük etkisi var. Asıl yeri sol bek olmasına rağmen stoper ve kanatta da oynayabilen Kolarov, taktik değişiklikler için çok uygun bir isim.

'YALVARIRIM GEL ARTIK'
İşte taraftarların tecrübeli futbolcu için yaptığı yorumlardan bazıları:
Yok mu haber daha Kolarov'dan @BatibayZ
Biz kimiz Fenerbahçeli. Kimi istiyoruz Kolarov'u @melisderinsouza
Neyleyim ben onları Kolarov bugün açıklanmıyorsa @yasafener_1907
Yalvarırım kolarov gel artık ya @ssudeall
Bizim bi kolarov vardı onu da bi teslim alsak @ozannben
Ne alırsınız? Varsa bi Kolarov @MSeydimizrak
  1. 7.8.2019
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