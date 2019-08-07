Sabırsız bekleyiş
Taraftarlar Kolarov için şarkılar besteliyor, Yanal yönetime “Artık getirin” diyor. Bütün sarı lacivertliler, vuslat gününü bekliyor. Kolarov formaları bile FB Store’lar için hazırda duruyor
YANAL'IN JOKERİ OLACAK
Teknik direktör Yanal'ın oyuncuyu bu kadar istemesinde farklı mevkilerde görev yapmasının büyük etkisi var. Asıl yeri sol bek olmasına rağmen stoper ve kanatta da oynayabilen Kolarov, taktik değişiklikler için çok uygun bir isim.
'YALVARIRIM GEL ARTIK'
İşte taraftarların tecrübeli futbolcu için yaptığı yorumlardan bazıları:
Yok mu haber daha Kolarov'dan @BatibayZ
Biz kimiz Fenerbahçeli. Kimi istiyoruz Kolarov'u @melisderinsouza
Neyleyim ben onları Kolarov bugün açıklanmıyorsa @yasafener_1907
Yalvarırım kolarov gel artık ya @ssudeall
Bizim bi kolarov vardı onu da bi teslim alsak @ozannben
Ne alırsınız? Varsa bi Kolarov @MSeydimizrak
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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