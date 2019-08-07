Roman’ın yeni adresi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Roman’ın yeni adresi

Roman’ın yeni adresi

Roman’ın yeni adresi

ile sözleşmesi sona eren 'in yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki stoper ile anlaştı.

Tam 3 sezon formasını giydiği ile sözleşmesi sona eren 'in yeni adresi belli oldu. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki stoper, ülkesi Rusya'ya döndü. Tecrübeli futbolcu, Rusya 1. Lig takımlarından ile her konuda anlaşma sağladı ve imzayı attı.

  1. 7.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roman’ın yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN