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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Rakip

Rakip Cagliari

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden , Ülker Stadı'nda bugün ile karşılaşıyor. D Smart'tan yayınlanacak karşılaşta saat 20.30'da başlıyor

Almanya'daki 'ta Bayern Münih ve Real Madrid ile karşılaşan , yeni sezon öncesi taraftarıyla buluşuyor. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda bugün ile karşılaşıyor. D Smart'tan yayınlanacak karşılaşta saat 20.30'da başlıyor
  1. 7.8.2019
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