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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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bitti bitiyor!

Moting bitti bitiyor!

'nin gündeminde 'de forma giyen yıldız bir isim var. Hücum hattına takviye yapacak olan F.Bahçe, Kamerunlu yıldızın transferinde sona yaklaştı.

Kolarov ve Zanka transferlerinde mutlu sona yaklaşan , ön libero ve forvete yapacağı takviyeler için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir temas halinde olduğu Eric Maxim Choupo 'te de sona yaklaştı. PSG ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcüyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alan Kanarya, bonservis bedeli için de 2.5 milyon euro'ya anlaştı. Fransız ekibi transferde sorun çıkarmezken, Kamerunlu yıldızın yıllık ücreti konusunda pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. En uçta ve sol kanatta oynayabilen Moting, kariyerinde Hamburg, Nürnberg, Mainz 05, Schalke 04 ve Stoke City formaları giydi.
  1. 7.8.2019
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