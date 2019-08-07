Kjaer’de son dakika - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kjaer’de son dakika

’de son dakika

Kjaer’de son dakika

Danimarkalı stoper Simon 'in kiralanması konusunda Sevilla ile anlaşan , işi sıkı tutuyor. Hazırlık maçında sakatlanan Danimarkalı futbolcudan durumuyla ilgili bilgi isteyen sarı-lacivertliler, sağlık raporu talep etti.

Simon 'in kiralanması konusunda Sevilla ile anlaşan , işi sıkı tutuyor. İspanyol ekibiyle oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Danimarkalı futbolcudan durumuyla ilgili bilgi isteyen sarı-lacivertliler, sağlık raporu talep etti. Bu arada 30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin teklif ettiği parayı kabul ettiği öğrenildi.
  1. 7.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kjaer’de son dakika haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN