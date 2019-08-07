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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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İvan Bebek’e sokak dayağı

İvan Bebek’e sokak dayağı

Hırvatistan Ligi'nde yönettiği Hajduk Split-Lokomotiva maçında kararlarıyla tepki toplayan Bebek, önceki gece bir gece kulübünün önünde feci şekilde dövüldü.

Fenerbahçe'yi 2015- 16'da Braga ile oynadığı Avrupa Ligi son 16 turu maçında verdiği kararlarla katleden hakem , ülkesinde saldırıya uğradı. Hırvatistan Ligi'nde yönettiği Hajduk Split-Lokomotiva maçında kararlarıyla tepki toplayan Bebek, önceki gece bir gece kulübünün önünde feci şekilde dövüldü.

  1. 7.8.2019
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