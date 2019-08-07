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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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"Formanın hakkını verin"

"Formanın hakkını verin"

Yanal, her fırsatta toplantı yaptığı oyuncularına net ifadeler kullanıyor: Yönetim ve taraftar, elinden geleni yapıyor. Artık sıra bizde. Bu camiaya şampiyonluk yakışır

'nin tecrübeli hocası, her fırsatta geçtiğimiz sezon yaşanan hüsranı unutup, şampiyonluk hedefinden bahsediyor. "F.Bahçe, mücadele ettiği her kulvarda zirveyi hedefler" diyen Yanal, "Eksiklerimizi görmemiz açısından önemli süreç geçirdik. Takviyelerle daha iyi olacağız. Artık iş sahada bizlere düşüyor" ifadelerini kullandı. Herkesin giydiği formanın hakkını vermesini isteyen Yanal, "Yönetimden taraftara kadar herkes elinden geleni yapıyor. Artık sıra bizde. Kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olmalıyız. Sezon sonu kutlamaları biz yapacağız" diye konuştu.
  1. 7.8.2019
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