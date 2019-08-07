Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu sezon taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Max Kruse, , , ve Garry Rodrigues taraftar ile buluşmak için sabırsızlanıyor. İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de maçın yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

- maçı için geri sayım başladı. hazırlıklarını sürdüren bir taraftanda çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe son olarak forması giyen transferini KAP'a duyurdu. Yeni sezon öncesinde taraftarı önünde ilk maçına çıkacak olan yeni transferler Vedat Muriqi, , Max Kruse, , Deniz Türüç, ve Garry Rodirgues ilk kez taraftarın önünde sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

72 GÜN SONRA EVİNDE

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapacak. Cagliari maçının bilet fiyatları ise 20.00 TL ile 400.00 TL arasında değişiyor.

FENERBAHÇE CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı 7 Ağustos Çarşamba günü (bugün) saat 20:30'da oynanacak. Zorlu mücadele Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

  1. 07.08.2019
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