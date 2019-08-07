Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe-Cagliari maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu sezon taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Max Kruse, Altay Bayındır, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Garry Rodrigues taraftar ile buluşmak için sabırsızlanıyor. İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de maçın yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Fenerbahçe-Cagliari maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bir taraftanda transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç transferini KAP'a duyurdu. Yeni sezon öncesinde taraftarı önünde ilk maçına çıkacak olan yeni transferler Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Altay Bayındır, Deniz Türüç, ve Garry Rodirgues ilk kez taraftarın önünde sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
72 GÜN SONRA EVİNDE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İtalyan ekibi Cagliari Calcio ile bir hazırlık maçı yapacak. Cagliari maçının bilet fiyatları ise 20.00 TL ile 400.00 TL arasında değişiyor.
FENERBAHÇE CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı 7 Ağustos Çarşamba günü (bugün) saat 20:30'da oynanacak. Zorlu mücadele Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
- 07.08.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Fenerbahçe-Cagliari maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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