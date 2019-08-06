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06 Ağustos 2019, Salı
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Roman Neustadter Dinamo Moskova'da

ile sözleşmesi sona eren Rus stoper , Rusya Premier Lig ekiplerinden ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maçta forma şansı bulan Neustadter, 2 gol atma başarısı göstermişti.

ile sözleşmesi sona eren Rus stoper , Rusya Premier Lig ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.
Son 3 sezonda Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü. Uzun süredir Beşiktaş ve Mediol Başakşehir'den haber bekleyen 31 yaşındaki savunmacı, sonuç alamayınca Dinamo Moskova'ya imza attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maçta forma şansı bulan Neustadter, 2 gol atma başarısı göstermişti.

  1. 07.08.2019
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