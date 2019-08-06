Leeds United onu istiyor

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Michael Frey, Leeds United'ın gündemine girdi. Championschip'te mücadele eden İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcü için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.