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06 Ağustos 2019, Salı
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onu istiyor

Leeds United onu istiyor

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla geldiği 'de hayal kırıklığı yaşatan , 'ın gündemine girdi. Championschip'te mücadele eden İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcü için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla geldiği 'de hayal kırıklığı yaşatan , 'ın gündemine girdi. Championschip'te mücadele eden İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcü için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

  1. 6.8.2019
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