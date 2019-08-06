İşte Fenerbahçe’nin yeni ‘Elmas’ı!
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinden 16 milyon euro kazanan Fenerbahçe, yıldız avına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, son olarak Rapid Wien forması giyen Melih İbrahimoğlu'na göz dikti. Avusturya ekibinin ikinci takımında oynayan 19 yaşındaki orta saha, forma giydiği 29 karşılaşmada 7 gol, 12 asistlik performans gösterdi.
Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinden 16 milyon euro kazanan F.Bahçe, yıldız avına devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, son olarak Rapid Wien forması giyen Melih İbrahimoğlu'na göz dikti. Avusturya ekibinin ikinci takımında oynayan 19 yaşındaki orta saha, forma giydiği 29 karşılaşmada 7 gol, 12 asistlik performans gösterdi.
- 6.8.2019
-
Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
-
Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
-
Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
İşte Fenerbahçe’nin yeni ‘Elmas’ı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.