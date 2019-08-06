Fenerbahçe'de Orel Mangala bekletiliyor
Ön libero transferinde Gustavo'da ısrarcı olan Fenerbahçe'nin B Planı hazır... Sarı-lacivertliler, Brezilyalı ile anlaşamaması halinde Stutgart'ın 21 yaşındaki yıldızı Mangala'ya imza attıracak. Belçikalı'nın bonservisi için Alman ekibiyle anlaşan Fenerbahçe, Gustavo transferine göre hareket edecek.
Ön libero transferinde Gustavo'da ısrarcı olan Fenerbahçe'nin B Planı hazır... Sarı-lacivertliler, Brezilyalı ile anlaşamaması halinde Stutgart'ın 21 yaşındaki yıldızı Mangala'ya imza attıracak. Belçikalı'nın bonservisi için Alman ekibiyle anlaşan Fenerbahçe, Gustavo transferine göre hareket edecek.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Fenerbahçe'de Orel Mangala bekletiliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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