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06 Ağustos 2019, Salı
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'de Orel Mangala bekletiliyor

Fenerbahçe'de Orel Mangala bekletiliyor

Ön libero transferinde 'da ısrarcı olan 'nin B Planı hazır... Sarı-lacivertliler, Brezilyalı ile anlaşamaması halinde Stutgart'ın 21 yaşındaki yıldızı Mangala'ya imza attıracak. Belçikalı'nın bonservisi için Alman ekibiyle anlaşan Fenerbahçe, Gustavo transferine göre hareket edecek.

Ön libero transferinde 'da ısrarcı olan 'nin B Planı hazır... Sarı-lacivertliler, Brezilyalı ile anlaşamaması halinde Stutgart'ın 21 yaşındaki yıldızı Mangala'ya imza attıracak. Belçikalı'nın bonservisi için Alman ekibiyle anlaşan Fenerbahçe, Gustavo transferine göre hareket edecek.

  1. 6.8.2019
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