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06 Ağustos 2019, Salı
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- Cagliari maçı biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe - Cagliari maçı biletleri satışa çıktı

Sarı-lacivertlilerin yarın Cagliari ile 'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışta çıktı. Saat 20.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları 20 ile 400 TL arasında değişiyor. Satışlar yalnızca www.passo.com. tr üzerinden yapılırken, öğrencileri biletleri statta passolig gişesinden satılıyor.

Sarı-lacivertlilerin yarın Cagliari ile Ülker Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışta çıktı. Saat 20.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları 20 ile 400 TL arasında değişiyor. Satışlar yalnızca www.passo.com. tr üzerinden yapılırken, öğrencileri biletleri statta passolig gişesinden satılıyor.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Kaptan Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi takım arkadaşlarıyla sık sık toplantılar yapıyor. F.Bahçe'nin yıldızı, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu doğrultudan en iyi şekilde çalışıp, hataları ve eksikleri en aza indirmeliyiz. Bu sezon taraftarımızın yüzünü güldürmeliyiz" diyor.

  1. 6.8.2019
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