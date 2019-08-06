Fenerbahçe - Cagliari maçı biletleri satışa çıktı
Sarı-lacivertlilerin yarın Cagliari ile Ülker Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışta çıktı. Saat 20.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları 20 ile 400 TL arasında değişiyor. Satışlar yalnızca www.passo.com. tr üzerinden yapılırken, öğrencileri biletleri statta passolig gişesinden satılıyor.
Sarı-lacivertlilerin yarın Cagliari ile Ülker Stadı'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışta çıktı. Saat 20.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları 20 ile 400 TL arasında değişiyor. Satışlar yalnızca www.passo.com. tr üzerinden yapılırken, öğrencileri biletleri statta passolig gişesinden satılıyor.
TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Kaptan Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi takım arkadaşlarıyla sık sık toplantılar yapıyor. F.Bahçe'nin yıldızı, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu doğrultudan en iyi şekilde çalışıp, hataları ve eksikleri en aza indirmeliyiz. Bu sezon taraftarımızın yüzünü güldürmeliyiz" diyor.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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