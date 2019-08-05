Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Michael Frey... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'ye transfer piyangosu! ... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Michael Frey... Son dakika haberleri

’nin İsviçreli futbolcusu ile İngiliz ekibi Leeds United yakından ilgileniyor. İngiltere’de çıkan haberlere göre 25 yaşındaki futbolcu için Leeds United’ın Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi. Sarı lacivertlilere 2018-19 sezonu başında gelen ancak istenilen performansı gösteremeyerek gözden düşen İsviçreli oyuncu yeni sezonda takımda düşünülmüyordu.

Geçtiğimiz sezon 'ye FC Zürih'ten katılan İsviçreli futbolcu 'e İngiltere'den talip çıktı. İngiltere Şampiyonluk Ligi ekibi Leeds United'ın İsviçreli golcüyle yakından ilgilendiği ve kiralamak için girişimde bulunacağı belirtildi.

İngiliz gazetelerinin yer verdiği haberde önümüzdeki günlerde Leeds'in Michael Frey için Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceği iddia edildi.

Frey, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta 4 gol attı.

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  1. 05.08.2019
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