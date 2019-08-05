Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Michael Frey... Son dakika haberleri
Fenerbahçe’nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey ile İngiliz ekibi Leeds United yakından ilgileniyor. İngiltere’de çıkan haberlere göre 25 yaşındaki futbolcu için Leeds United’ın Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı iddia edildi. Sarı lacivertlilere 2018-19 sezonu başında gelen ancak istenilen performansı gösteremeyerek gözden düşen İsviçreli oyuncu yeni sezonda takımda düşünülmüyordu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye FC Zürih'ten katılan İsviçreli futbolcu Michael Frey'e İngiltere'den talip çıktı. İngiltere Şampiyonluk Ligi ekibi Leeds United'ın İsviçreli golcüyle yakından ilgilendiği ve kiralamak için girişimde bulunacağı belirtildi.
İngiliz gazetelerinin yer verdiği haberde önümüzdeki günlerde Leeds'in Michael Frey için Fenerbahçeli yetkililerle görüşeceği iddia edildi.
Frey, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta 4 gol attı.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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