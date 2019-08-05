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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'den 'a ret

Fenerbahçe'den Ömer Toprak'a ret

Stoper arayışındaki 'ye menajerler aracılığıyla 'ın önerildiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yönetimin; 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'da şans bulamayan 30 yaşındaki savuncının maliyeti nedeniyle düşünmediği kaydedildi.

Stoper arayışındaki 'ye menajerler aracılığıyla 'ın önerildiği iddia edilmişti. Sarı-lacivertli yönetimin; 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'da şans bulamayan 30 yaşındaki savuncının maliyeti nedeniyle düşünmediği kaydedildi.

  1. 5.8.2019
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